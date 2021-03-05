بالفيديو: بهاء سلطان يطرح ابتهالا دينيا بعنوان (سيدي يا رسول الله)

طرح الفنان بهاء سلطان ابتهال ديني جديد يحمل اسم (سيدي يا رسول الله).ونشر بهاء، الإبتهال عبر حسابه الرسمي بموقع (فيسبوك)، وعلق:(جديد بهاء سلطان.. ابتهال (سيدي يا رسول الله) عليه أفضل الصلاة والسلام، بمناسبة قدوم الإسراء والمعراج.. يا رب يعجبكم).

يأتي ذلك عقب غياب كبير استمر لعدة سنوات بسبب أزمة المطرب بهاء سلطان والمنتج نصرمحروس، حيث يعود سلطان إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد انتهاء كافة الخلافات بينهما، وهو ما كان له صدى كبير لدى محبى وجماهير بهاء سلطان الذين افتقدوا صوته طيلة سنوات الخلاف.