بالفيديو: حسن شاكوش و ياسمين رئيس يطرحان مهرجان (حبيبتي)

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كليب أغنيته الجديدة (حبيبتي ) و الذي تعاون فيه مع الفنانة ياسمين رئيس، وذلك عبر قناته على (يوتيوب) بتوقيع المخرج هادي الباجوري، واقترب الكليب من الوصول إلى ربع مليون مشاهدة بعد ساعة واحدة من طرحه.

و تقول كلمات الأغنية:

حبيبتى..افتحي شباكك أنا جيت..أنا واقف تحت البيت..مش هعمل زيطة وسيط

وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه..مش عايزه تحني ليه..طب بصي يابنت الايه مش هحلك

بلاغيكي..قولتلك بهوايا..لو مش جايه معايا..هعمل الف جنايه..هقلب زومبي

أنا جايلك..وبقولك وحشاني..انتي النص التاني...وبقيتي بالنسبالي أم عيالي

اسم الله ..محروسة من العين ماشا الله.. ياغزال..بيطل الطلة..كعبك مرسوم بالحنة

على عبد الفتاح (المستشار الإعلامي لشركة مزيكا) كان قد صرح قائلا (تأجيل طرح الأغنية كما سبق وأعلن، تم بسبب ما يحدث في فلسطين، ولم يحدث تراجع عن طرحها، وهي من إنتاج المنتج محمد جابر).