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بالفيديو: ديانا كرزون تطرح أحدث أغنياتها (تفاحة)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:54
​ديانا كرزون
​ديانا كرزون

طرحت الفنانة الاردنية ​ديانا كرزون أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم (تفاحة) عبر قناتها الرسمية على قناتها الخاصة بموقع (يوتيوب).

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الأغنية من كلمات ​عمر ساري،​ ألحان ​محمد بشار،​ توزيع موسيقي خالد مصطفى، وكانت قد كشفت ديانا عن إضافة إيقاعات شرقية لعواد، وذلك عندما شوقت للأغنية من خلال نشر البوستر الرسمي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

و تأتي أغنية (تفاحة) استكمالاً للنشاط الفني الكبير، الذي تعيشه ديانا هذه الفترة، إذ سبق لها أن قامت بطرح أغنية باللهجة المصرية قبل فترة قصيرة حملت اسم (نجم مصر)، من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، وألحان توما، وظهرت بها ديانا بشكل مختلف كلياً عن كل أغانيها السابقة، إذ تعمدت تصوير نفسها على هيئة شخصية كرتونية.

كلمات دالة:ديانا كرزون

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