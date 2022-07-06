ديانا كرزون تفتح النار على إدارة مهرجان جرش و تتخذ هذا القرار

فجرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مفاجأة كبرى بعد اتخاذها قراراً حاسماً بالاعتذار عن المشاركة في مهرجان جرش في دورته الجديدة لهذا العام.

وقالت ديانا ، إن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ومراقبة حثيثة لتنظيم المهرجان وما شهده من تخبط كبير، وتعمد قبل القائمين على المهرجان عدم تقدير واحترام الفنان الأردني بشكل كاف، كان اخره غياب أسماء الفنانين الأردنيين بشكل كامل عن برنامج المهرجان الذي تم توزيعه في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات جرش 2022 والذي عقد صباح أول أمس الإثنين.

وبينت كرزون ان الكثير من التراكمات خلال مفاوضاتها مع إدارة المهرجان دفعتها لحسم الموضوع بشكل نهائي، ابزرها عدم احترام مواعيد الفنانين الأردنيين والتزاماتهم، ومحاولة فرض أيام محددة عليهم للغناء بها، ووضعهم على الهامش ضمن حفلات النجوم العرب، وكذلك عدم تقدير الفنان الأردني مادياً رغم ان هذه الأمر ليس الأساس ولكنه يشير بعدم جدية إدارة المهرجان واحترافيتها في التعامل مع فناني الأردن الذين سطع اسمهم في كل ارجاء الوطن العربي.

وأضافت أن ما حدث مع الفنان الاردني القدير عمر العبداللات كان رسالة واضحة من إدارة المهرجان انها لا تلتفت لنجومية الأردنيين وتحاول تهميشهم على حساب الآخرين.

يذكر أن ديانا ستحيي حفلاً جماهيراً هذا الشهر في قبرص كما انها تحيي حفل ختام (مهرجان الفحيص) في الأردن الذي يقام الشهر المقبل.