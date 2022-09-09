بالفيديو: دينا الشربيني تكشف عن عمليات التجميل التي خضعت لها

أكدت النجمة دينا الشربيني أنها لم تخضع لأي عملية تجميل منذ بداية مشوارها الفني وحتى الآن، موضحة أنها لا تمانع الخضوع إليها حال احتاجت إليها في مراحل عمرية متقدمة.

وأضافت دينا خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج (معكم منى الشاذلي)، المذاع على قناة cbc، أن السبب في عدم إجرائها لأي عملية تجميل هو خوفها من الحقن والعمليات، وهذا الخوف يلازمها منذ طفولتها.

وتابعت: "كان حد نصحني أعملهم قبل التلاتينات وجيت عملتها، بعدها مكنتش عارفة أكشر وأنا بصور ، فقررت بعدها إنه لأ، وكنت عملت شفايفي ومبتروحش لحد دلوقت، بس أكيد هيجيلي سن أحتاج الحاجات دي).

من ناحية أخرى، تشارك دينا الشربيني في فيلم جديد بعنوان (شقو).

فيلم (شقو) يشارك في بطولته كل عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ، في تعاون جديد بينهم بعد 7 سنوات من تقديم مسلسل (جراند أوتيل).