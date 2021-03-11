بالفيديو: روبي تطرح كليب أغنيتها الجديدة (حتة تانية)

طرحت الفنانة روبي، مساء أمس الأربعاء، أغنيتها الجديدة (حتة تانية) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب). الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، حسب موقع مصراوي.

وكانت روبي، قد طرحت الأغنية الجديدة منذ أيام عبر تطبيق (أنغامي).