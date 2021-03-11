بالفيديو: روبي تطرح كليب أغنيتها الجديدة (حتة تانية)

طرحت الفنانة روبي، مساء أمس الأربعاء، أغنيتها الجديدة (حتة تانية) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب). الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، حسب موقع مصراوي.
وكانت روبي، قد طرحت الأغنية الجديدة منذ أيام عبر تطبيق (أنغامي).
هذا و تواصل روبي تصوير مسلسل (شقة 6) الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسا على عقب.
المسلسل بطولة روبي، شريف سلامة ، محمود البزاوي ، صلاح عبدالله ، الفنانة السعودية هيا فياض ، ملك قورة تأليف ورشة عمل شركة (Different Art) وإخراج محمود كامل و سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالاضافة لعدد من الفضائيات العربية والخليجية خلال شهر رمضان.