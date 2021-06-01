بالفيديو: روبي تطرح كليب أغنيتها الجديدة (قلبي بلاستيك)

طرحت الفنانة روبي، أغنيتها الجديدة (قلبي بلاستيك) عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب). (قلبي بلاستيك) من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات الأغنية: (مش هحب تاني أيوة تاني.. قلبي بلاستيك، أصله أناني، آه أذاني، وطلع فستك، خد فرحتي وحناني ودنيتي، راح حب صاحبتي، وطلع فستك، آه منك صنف خاين وبتاع حركات، كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات، باي باي حبيبي باي باي، مش معايا في الجاي، أغنيهالك إزاي، معاها طبلة وناي)، حسب موقع مصراوي.

يذكر أن روبي كانت كانت قد طرحت أغنية (حتة تانية) منذ نحو شهرين عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب)، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وعادت روبي للغناء من خلال (حتة تانية) في 2021 بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها (مشيت ورا إحساسي) عام 2007.