بالفيديو: سميرة سعيد تطرح كليب أغنيتها الجديدة (متاهة)

طرحت الديفا سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة (متاهة) ثاني أغنيات ألبومها الجديد، عبر موقع (يوتيوب) .

الأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني، و تتحدث عن حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.

يذكر أن سميرة سعيد، طرحت مؤخرا كليب أغنية (بحب معاك) أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب).

والأغنية من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، مكيس وماستر إلهامي دهيمة.