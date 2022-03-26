بالفيديو: صبا مبارك تروج لمسلسلها الرمضاني (suits بالعربي)

روجت النجمة الأردنية صبا مبارك لمسلسل (suits بالعربي) المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، حيث ظهرت في فيديو دعائي قصير على صفحة المنصة على موقع (إنستغرام) وقالت: (استنوا فريدة في مسلسل suits بالعربي في رمضان على watch it).

و انطلق تصوير مسلسل (suits بالعربي) في شهر يناير/كانون الثاني الماضي وتم وضع خطة للانتهاء من آخر مشاهدة خلال شهر رمضان، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن مسلسل (suits بالعربي) مأخوذ عن مسلسل أمريكي تم عرض أول موسم له عام 2011 ، و تدور أحداثه حول (مايك روس)، الشاب الذكي الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير (هارفي سبيكتر)، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.