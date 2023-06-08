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بالفيديو: عاصي الحلاني يحتفل بزفاف ابنته ماريتا و يبكي في أحضانها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 04:40
زفاف ماريتا الحلاني
زفاف ماريتا الحلاني

البوابة-احتفل المطرب عاصي الحلاني بزواج ابنته ماريتا على كميل أبى خليل، المنتج الفني بأحد المنصات الغنائية في مساء أمس الأربعاء، بحضور نجوم الفن و الأهل و الاصدقاء.

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ومع بداية الحفل، خلال تسليم عاصي الحلاني ابنته ماريتا لزوجها، قدم لها أغنية خاصة لها وبكى خلالها، كما أهدت هي له أيضا أغنية له.

وحرصت ماريتا على توثيق اللحظة الأولى من حفل زفافها، من خلال نشر صورة لها بفستان الزفاف الذي جاء من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، عبر صفحتها الرسمية على (إنستغرام)، وأرفقت بالصورة بتعليق جاء كالتالي: (June 7 2023.. عروس الحلانية).
زفاف ماريتا الحلاني

زفاف ماريتا الحلاني

و كانت ماريتا الحلاني قد احتفلت بليلة الحنة،  التي أقيمت في منزل عاصي الحلاني فى بعلبك. وارتدت ماريتا قفطان أبيض مطرز من الوسط بتطريزات ذهبية، فيما ارتدى عريسها ووالدها عاصي الحلاني وشقيقها عباءات سوداء.

ماريتا الحلاني
 

كلمات دالة:ماريتا الحلاني

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