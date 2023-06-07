ماريتا الحلاني والأميرة رجوة الحسين بإطلالات متشابهة في ليلة الحناء

شبَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الإطلالة التي اعتمدتها الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني في ليلة حنائها، بالإطلالة المبهرة التي تألقت فيها الأميرة رجوة الحسين في حفل الحناء الذي أقامته الملكة رانيا العبدالله.

ولاحظ المتابعون أن إطلالة الشابتين الحسناوتين في ليلة الحناء تتشابه باللون والتطريزات الذهبية الأنيقة، التي استوحيت من أشكال النباتات، فضلًا عن اختيارهما إطلالات تراثية تقليدية، واعتمدهما تسريحات شعر منسدلة لمنح مظهرها لمسة أنثوية ناعمة.

وهنا نعرض بعض التفاصيل التي تشابهت بها الشابتين:

إطلالات تراثية

اختارت ماريتا لليلة حنائها قفطان مغربي تراثي من العلامة التجارية اللبنانية Kaftish، جاء باللون العاجي المُزيَّن بالزخارف الذهبية الأنيقة.

على صعيد آخر، اختارت الأميرة رجوة الحسين ثوبًا نجديًا عاجي اللون تزيَّن بالزخارف الذهبية، الذي استوخي من ثوب النشل النجدي أو الثوب السحابي، وهو من توقيع مصممة الأزياء السعودية هنيدة الصريفي، فيما توشَّحت بغطاء أبيض زادها رقيًا وفخامة.

الزخارف والتطريزات الذهبية

تألف قفطان ماريتا من قطعتين القطعة العلوية جاءت مُزيَّنة بزخارف ذهبية على شكل ورود وأوراق أشجار وسنابل للقمح، فيما توسطه حزام عريض ذهبي اللون، أما القطعة السفلية جاءت من قماش الساتان المنهدل باللون العاجي.

تميَّز ثوب رجوة بقماش الكريب المنسدل بإنسيابية، وياقته المرتفعة الدائرية، وأكمامه الطويلة المتقاطعة من الخلف؛ كي يجري رفعها على الرأس من أجل تشكيل طرحة للعروس.

وجاء الجزء العلوي مطرزًا بتصاميم النجدية التقليدية، ونقش عليه بالذهبي الكثير من الأشكال النباتية والهندسية والزخارف المستوحاة من الثقافة الأردنية والسعودية.

وتضمن الثوب شكل النجمة السباعية، التي تدل على علم الأردن وترمز إلى جبال عمان السبعة، والنخيل في إشارة إلى البيئة السعودية، كما تضمن بيت شعر احتوى على بيت شعر للشاعر التونسي أبي القاسم الشابي، الذي جاء فيه: "أراك فتحلوا لدي الحياة".

تسريحة الشعر

أكملت ماريتا إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، فيما تزيَّنت بإكسسوار للرأس على شكل أوراق أغصان تماشيًا مع تطريزات قفطانها.

فيما اعتمدت الأميرة رجوة تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، ومكياجًا ناعمًا لإبراز ملامحها.