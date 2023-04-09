بالفيديو: لطيفة التونسية توصي الناس بالرضا في دعاء (راضيين)

البوابة-طرحت المطربة التونسية لطيفة دعاء جديدا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) يحمل اسم (راضيين).

(راضيين) وهو من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي، و قالت عنه الفنانة في بيان رسمي :(هو مناسب جدا اشهر رمضان الكريم، وبه رسالة توصي الجميع بالرضى...).

يذكر أن آخر أعمال لطيفة كان فيديو كليب (ملحوقة) من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع (يوتيوب)، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.