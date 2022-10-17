لطيفة التونسية بجمبسوت باللون الوردي في حفل الموريكس دور 2022

خطفت لطيفة التونسية الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء خلال حفل الموريكس دور في دورته الـ 21 الذي كان تحت شعار "انهض يا لبنان".

واختارت النجمة لطيفة التونسية إطلالتها من مصمم الأزياء اللبناني نجا سعادة، حيث ارتدت لطيفة جمبسوت باللون الوردي تناسب مع شكل جسمها مرصع بأحجار الكريستال اللامعة والبراقة بطريقة عصرية وراقية، واتسم بقصة الأوف شولدر بأكمام طويلة مفتوحة من الداخل، جاء الجمبسوت بتصميم قريب من شكل الكاب، مع حزام من جلدي مرصع بأحجار الكريستال.

ونسقت الجمبسوت مع مجوهرات ألماس فاخرة من مجوهرات نصولي لتكتمل إطلالتها الوردية، واختارت التونسية تسريحة شعر رفع بطريقة هادئة وراقية للغاية من مصفف الشعر زكريا شكر، أما المكياج فكان جذاب وبسيط جدًا دون مبالغة ومناسب لعمرها من أنامل خبير المكياج احمد اسير.

حفل الموريكس دور 2022

انطلقت يوم أمس الموافق 16 أكتوبرفعاليات حفل توزيع جوائز الموريكس دور في دورته الـ21، وجاء بعنوان "انهض يا لبنان" في كازينو لبنان، وتواجد في الحفل الكثير من المشاهير من الوطن العربي، وحرصت النجمات على التألق بـ إطلالات جذابة لفتت الأنظار الجميع.

وشهد حفل الموريكس دور في دورته الـ 21 الكثير من الإطلالات الجذابة والتي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

إطلالة سيرين عبد النور باللون الزهري البراق في حفل الموريكس دور 2022