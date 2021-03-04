بالفيديو: محمد رمضان يطرح أغنية (أنا البطل)

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تحمل اسم (أنا البطل) موقع ( يوتيوب)، والأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندي، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام الحسيني، ولأول مرة يستخدم محمد رمضان اسمه في أغنية.

وكان أبوأصالة مغني المهرجانات اتهم محمد رمضان بسرقة مهرجان (أنا البطل)، وأكد أنه قام بغناء المهرجان من ثلاث سنوات ولم يطرحه حتى الآن.

وقال أبوأصالة في فيديو نشره على موقع (يوتيوب): (اللي شايف نفسه محمد رمضان أنا اللي اخترعت المهرجانات في مصر أغنية البطل اللي، انت لسه بتعملها دي أنا عاملها من 3 سنين ومنزلتهاش، تيجي انت تسرق مني، أغنية البطل دي بتاعتي، ثم في نهاية الفيديو قام بتشغيل الأغنية بصوته).

يذكر أن محمد رمضان يصور حالياً مسلسله الرمضاني (موسى)، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخوي، سيد رجب، صبريفواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

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