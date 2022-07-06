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بالفيديو: نانسي عجرم تروج لأغنيتها الجديدة (صحصح)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 06 تمّوز / يوليو 2022 - 03:20
نانسي عجرم
نانسي عجرم

شوّقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها لأحدث أغانيها التي تحمل اسم (صحصح)، حيث نشرت فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، وعلقت قائلة: (3 أيام).

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و ظهرت نانسي في كليب الأغنية في عدة لوحات راقصة من مجموعة من الشباب، كما ظهر معها الدي جي العالمي مارشميلو، الذي يتعاون معها في الأغنية التي ستطرح يوم 8 يوليو/تموز الجاري.

 

ذكر أن نانسي عجرم أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في العاصمة الفرنسية باريس، على مسرح الأولمبيا العريق. كما أحيت في الأيام الماضية حفلا غنائيا في الأردن، أطلت فيه بـ (جيمبسوت) لالمع باللون الأحمر، وأمتعت جمهورها بأغانيها الشهيرة.

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