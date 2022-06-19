نانسي عجرم تضحك بشكل هستيري أثناء ركضها في المطار.. وإطلالتها تعرضها للانتقاد

أحيَّت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، حفلًا جماهيريًا ضخمًا في مدينة العقبة الأردنية بتاريخ 19 يونيو 2022 الماضي، وأشعلت الأجواء وأثارت حماسة الجماهير بأداء أغانيها الضاربة ورقصها على خشبة المسرح.

نانسي عجرم تركض في مطار الملكة علياء

وقبل إحياء حفلها الغنائي، انتشر مقطع فيديو لنانسي عجرم تركض في صالة مطار الملكة علياء؛ خوفًا من التأخر على موعد إقلاع طائرتها المتجهة إلى العقبة، بعدما تأخرت الطائرة التي كانت على متنها ساعة كاملة أثناء توجهها من بيروت إلى الأردن.

وكان الفيديو عفوي للغاية، إذ نشاهد نانسي وهي تضحك بشكل هستيري وتركض برفقة طاقم عملها اللذين بادلوها الضحكات.

وقدَّمت عجرم العديد من أغانيها من بينها أغنيتها "على شانك" أو المعروفة باسم "مانجا وتفاح" ، والتي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، بالإضافة إلى أغانيها الضاربة مثل "الدنيا حلوة".

إطلالة نانسي عجرم في حفل العقبة

وعلى صعيد الإطلالة، اختارت نانسي التألق بإطلالة ناعمة خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في منتجع آيلة بمدينة العقبة بتاريخ 18 يونيو 2022، إذ ارتدت جمبسوت باللون النبيتي المائل إلى اللون الأحمر ، جاء من قماش الترتر البراق وبشيالات عريضة.

وأكملت نانسي أناقتها بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ باللون الأحمر، واعتمدت مكياج ناعم من درجات البرونزي، وأسدلت خصلات شعرها المموَّج الذهبي على جانبي كتفها.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لإطلالتها وبين مشيد، فكتبت إحداهن منتقدة: "انت فنانة محترمة وزوجة وام قبل كل شيء هذا ليس بلباس حفل يعني اعيدي النظر في هندامك".

وعلَّقت أخرى: "نفسي مرة تلبسي اشي مرتب عمرك ما لبستي اشي ينحكا عنه واو"، بينما شبَّهت إحداهن إطلالتها بملابس الديسكو.