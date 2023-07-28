بالفيديو: هكذا احتفلت أمل بوشوشة بعيد ميلادها الـ41

البوابة-احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بعيد ميلادها الـ 41، الذي صادف أول امس الثلاثاء ، حيث وثقت بوشوشة مقطع فيديو عبر حسابها على (إنستغرام)، ظهرت خلاله برفقة زوجها و الأصدقاء وهم يحتفلون بالمناسبة السعيدة على أنغام أغنية (سنة حلوة يا أمل).

وعلقت أمل بوشوشة على الفيديو قائلة: (أفضل شيء في الحياة هو أن تكون محاطًا بأشخاص يحبونك، أشكركم جميعًا وخاصة المعجبين على جعل يومي الخاص بي والمميز لا يُنسى).

وقد تلقت الفنانة رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، وكان بينهم سيرين عبد النور ، إليسا، و سارة أبي كنعان.



