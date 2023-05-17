طلاق أمل بوشوشة و رجل الاعمال وليد عواضة حقيقة أم تكهنات؟!

البوابة-بعد تداول أخبار عن إنفصالها عن زوجها، خرجت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة عن صمتها و ردت على أخبار إنفصالها عن زوجها رجل الاعمال اللبناني وليد عواضة. أمل بوشوشة نشرت صورتَين لها مع زوجها بديا فيهما بمنتهى السعادة، وأرفقت المنشور بتعليق قالت فيه:(مع بعض و بألف خير الحمدلله)، لتحسم بذلك الجدل حول وجود خلافات بينهما.

هذا و كانت بعض المواقع اللبنانية قد زعمت وقوع خلافات عديدة بين الفنانة وزوجها الذي ارتبط بها رسميا قبل ثماني سنوات، وذلك بعد ما أغلق رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة حسابه الرسمي على تطبيق (إنستغرام)، فيما لم تتغير صفحة الفنانة أمل بوشوشة وتركت صفحاتها مفتوحة وتضم جميع صورها مع أسرتها بما فيها زوجها.



