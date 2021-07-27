بالفيديو: هكذا احتفلت كارول سماحة بعيد ميلاد ابنتها...

شاركت النجمة كارول سماحة جمهورها بفيديو من احتفال ابنتها نشرته عبر صفحتها (إنستجرام)، وظهرت ابنتها تاليا فى الفيديو والتي احتضنت والدتها وهنأتها بمناسبة عيد ميلادها متمنية لها عيد ميلاد سعيد، وانهالت التعليقات عليها.

وعبرت كارول عن سعادتها ووصفت هذا الاحتفال أنه أفضل احتفال وأفضل أمنية تحصل عليها في عيد ميلادها من من ابنتها، كما وجهت الشكر لجمهورها على رسائلهم، حسب موقع اليوم السابع.

كارول شاركت مؤخر بأغنية (اللي خان) تتر مسلسل (ضد الكسر) للنجمة نيللي كريم الذي تم عرضه حصريًا على قناة CBC فى شهر رمضان، والأغنية من تأليف مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وسبق وأشارت كارول إلى إمكانية تقديمها أغانى مهرجانات فى حال عرض عليها هذا الأمر، حيث قالت كارول:(لا أمانع ذلك، لكن بفكرة مختلفة ولابد من دراستها خاصة أن هذا اللون من الغناء له جمهوره ومستمعيه).