بالفيديو: هيثم شاكر يطرح كليب أغنية (واقف على تكة)

طرح النجم هيثم شاكر، أحدث أغنياته الجديدة التي تحمل اسم (واقف على تكة)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم، حسب موقع اليوم السابع.

و تقول الأغنية:

اتجنّ خلاص قلبك حن .. وشغال دق وخبط و زن

عملت ف عقلك دوشة وون .. ويومك مقلوب

حيرتك مداريها ف تكشيرتك ..تفرح لو جيبت في يوم سيرتك

وبتعند بتعاند غيرتك .. ترجع مغلوب

عمال تضعف تدريجي .. وفاضللك ثانية وتيجي

بتقاوح روحك .. كل طموحك .. اني اضعف واجي اقول

وانا سهل عليا ألاعبك .. ماهو اصل جنانك تاعبك

واقف على تكة .. وتُقلَك سَكّة .. وسايبك كده مشغول

وطرح هيثم شاكر ديو (كنت غلطة) مع هيثم نبيل الشهر الماضي، والأغنية من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف، وتقول كلمات الأغنية: (اتكتبلي بداية أجمل من اللي وياك عشتها، ياللي عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها، عوضتني الدنيا بعدك، ياللي بعدك كان بدايتي، حتى أحلامي اللي ضايعة معاك خلاص رتبتها).