بالفيديو: وائل جسار يتغيب عن حفل (روائع الموجي) بسبب وعكة صحية

البوابة-تغيب النجم اللبناني وائل جسار عن حفل (روائع الموجي) الذي أقيم مساء أول أمس الخميس في الرياض، احتفاء بالمسيرة الفنية الحافلة للموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية، منعته من المشاركة في الليلة الطربية في اللحظات الأخيرة قبل بدء الحفل.

وعبر حسابه على موقع (إنستغرام) ظهر المطرب ليطمئن جمهوره حيث وبدت على وجهه ملامح الإرهاق، مشيراً إلى أنه كان يعاني من ارتفاع كبير في ضغط الدم، بسبب الإرهاق الشديد، متمنياً دوام الصحة والعافية للجميع، موجهاً رسالة شكر خاصة لجمهوره، ولجميع الأشخاص الذين أرادوا الاطمئنان على حالته الصحية.

هذا و كان الجمهور قد فوجئ بغياب جسار عن الحفل وعدم مشاركته رغم تواجده في الرياض، وظهوره في كواليس تحضيرات الحفل، إلا أن تركي آل الشيخ غرد عبر (تويتر)، معلناً تعرض جسار لوعكة صحية و متمنياً الشفاء له.

وأحيا الحفل نخبة من نجوم الغناء في ليلة طربية استثنائية، وهم عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أنغام، شيرين عبدالوهاب، صابر الرباعي، مي فاروق، وزينة عماد، ضمن أوركسترا تضم 130 عازفاً.