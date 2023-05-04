وائل جسار يتعرض للهجوم بعد ظهوره مع شيرين وحسام

تعرض الفنان اللبناني وائل جسار للهجوم من قبل متابعيه بعد ظهوره رفقة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، على خلفية استعداداتهم لإحياء امسية روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي في الرياض.

وائل جسار يجتمع بشيرين عبدالوهاب

في التفاصيل، توجَّه جسار عبر حسابه في "إنستغرام" لمشاركة صورة تجمعه بشيرين وحسام حبيب والمطربة المصري مي فاروق، وأرفقها بتعليق: "افرح وعلي الكاسيت و خلي الناس تنبسيط".

وتفاعل المتابعون مع المنشور معربين عن استيائهم من مشاركة صورة مع الثنائي، فكتبت إحداهن: "ليه كده يا وائل ايه يقعدك مع الاشكال دي"، وأضافت أخرى: "وائل انت انسان كتير محترم وبنحبك كتييير بس يا ريت مش مصور مع حسام وحاطت ايده على كتفك".

من جهة أخرى، دافع الكثيرون عن وائل جسار وطالبوا بأن يكون هناك ديو غنائي يجمعه بشيرين، فكتيت إحداهن: "اجمل صوت وائل وشيرين ياريت يكون في ديو مع بعضكم".

وأضاف آخر: "احلى اصوات متجمعين شيرين و وائل ومنتظرين الحفله".



