بدرية أحمد تفاجئ جمهورها وتعلن عن زواجها (صور)

بدرية أحمد

زفت الفنانة بدرية أحمد خبر زواجها للجمهور بطريقة مفاجئة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث أنها تلقت التهاني من زملائها، ولم تعلن عن تفاصيل الزواج أو عن هوية العريس.

واعتبر الجمهور طريقة إعلان بدرية أحمد عن زواجها غريبة بعض الشيء، لأنها لم تعلن عن الخبر بنفسها أو بطريقة مباشرة، حيث نشرت صورة لتعليق إحدى صديقاتها تبارك لها على الزواج وهي ترد على تهنئتها، لذا ساورت الشكوك البعض بأن هذا الخبر هو "كذبة ابريل".

View this post on Instagram A post shared by badriya (@badriya1ahmad) on Apr 5, 2019 at 9:43am PDT

الجدير ذكره أن بدرية أحمد جذبت الأنظار لها في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب مواقفها وأخبارها المثيرة للجدل، ومن بين هذه الأخبار عندما قررت الاعتزال وارتداء الحجاب، وبعد مرور شهرين أعلنت عن خلعها للحجاب وبطريقة استفزت متابعيها، حيث قامت في وقتها بخلع الحجاب أمام الكاميرا ورميه بعيدًا.