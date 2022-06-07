بدرية طلبة: الحسد هو سبب انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أعربت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن استيائها من الأخبار المنتشرة حول انفصال الفنانين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بعدما قررت الأولى إلغاء متابعة زوجها عبر موقع إنستغرام.

بدرية طلبة تعلق على انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وشاركت بدرية طلبة عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة للثنائي من لقائها في برنامج "مع منى الشاذلي، الذي أكدا من خلاله على صدق عواطفها ومدى قربهما من بعضها البعض، خاصة أن العوضي وقف إلى جانب زوجته ياسمين عبدالعزيز في أزمتها الصحية.

وأرفقت طلبة الصورة بتعليق تشير من خلاله إلى انفصالهما أو المشاكل التي بينهما سببها العين والحسد، وكتبت: "العين فلقت الحجر وجت في الحلوين .. هما مش هيستغنوا عن بعض والصورة دي هتفضل موجودة".

أحمد العوضي ينفي انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

ويجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري أحمد العوضي قد نفى ما تردد حول انفصاله هو وياسمي، ونشر عبر حسابه على إنستغرام صورة تجمعه بزوجته، وكتب معلقًا: "مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك".

كما نشر العوضي توضيحا آخر لجمهوره عبر حسابه في فيسبوك، جاء فيه : "انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي خلاف اوكلام فاضي".

وكانت عبدالعزيز قد أثارت شائعات انفصالها عن العوضي بعدما نشرت صورة كتب فيها "ستعلمك الشدائد أنه ليس لك إلَّا الله"، عقب تعرضها لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة.