الفنانة المصرية بدرية طلبة تحسم جدل إلغاء تطبيق الخرائط على "غوغل" (فيديو)

حسمت الفنانة المصرية بدرية طلبة، الجدل الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول وضع صوتها على تطبيق خرائط غوغل "Gps" وإلغاء المعمول به حاليًا، موضحًة أن الأمر فُهم بشكل خاطئ.

وقالت بدرية طلبة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب أن الأمر بدأ بمطلب على "السوشيال ميديا" وتحول إلى مطلب جماهيري وهو أن أقوم بوضع صوتي على تطبيق جديد لا علاقة له بتطبيق "غوغل" وذلك بهدف تنبيه قائدي السيارات للاتجاهات والطرق بطريقة طريفة.

وأضافت بدرية طلبة أن أحد الشباب تحدث معها بشأن تصميم تطبيق جديد ينافس "غوغل" وذلك بواسطة صديقتها ومديرة أعمالها رانيا يحيى، مؤكدًة أنها أبدت موافقة للشباب الذين تحدثت معهم وأكدوا أنهم سيشترون خريطة من غوغل مقابل "حق انتفاع" وتصميم "ابليكيشن" خاص بها فقط.

وأشارت إلى أنها لم تتحدث مع أي مسؤول في "غوغل" كي يصدرون بيانًا أو يكذبونها، مبينًة: "أنا متكلمتش معاه ولكن هيتعمل تطبيق خاص بيا وخدت الجمل اللي الناس حباها وقالتها بطريقة كوميدية على السوشيال ميديا زي خد الطريق يمين أو شمال معاك الطريق وإنت تشوز منهم أو خبطت في العمود إلهي تتوكس أو بعد 100 متر خش لا مؤاخذة شمال".

وأضافت: "الموضوع كبر والناس زعلانة ولما غوغل إتكلم قال إنه مش هيستغنى عن الراجل ومش هيستبدلوا صوته بصوتي وأنا مقولتش هعمل صوت بديل للراجل نهائي ومش عارفة مين بيروج عشان عاوز يطلعني كدابة".

واختتمت قائلًة إنها ستبدأ تسجيل الجمل الخاصة بالتطبيق الجديد خلال الأسبوع المقبل من خلال الالتزام باسكريبت يحمل خفة دم يتقبلها الجمهور.

لو الخرائط بصوت بدرية طلبة هتبقى كده.. اسمعها لأول مرة بصوتها على الهواء مع #عمرو_أديب#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/qSZaQI9wDJ — MBC مصر (@mbcmasr) December 30, 2019

وكانت شركة "غوغل" قد أصدرت بيانًا ردت فيه على تصريحات بدرية طلبة، جاء فيه: "بقدر استمتاعنا بأفلام (بدرية طلبة) وإعجابنا بالفكرة نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وأضاف البيان: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

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