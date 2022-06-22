بدرية طلبة تتحول إلى عروس.. ماذا فعلت لتبدو أصغر سنًا؟

أثارت الفنانة المصرية بدرية طلبة موجة من الجدل بين متابعيها، عقب مشاركتها صورًا من أحدث جلسة تصوير لها أطلَّت فيها بإطلالتين عرائسيتين.

شاركت بدرية طلبة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور من آخر جلسة تصوير أجرتها مُرتديةً فستاني زفاف أحدهما نفاش وآخر بقصة الحورية من توقيع مصممي الأزياء اسلام سعد وإسراء خالد.

لإطلالتها الأولى، اختارت فستان آيفوري نفاش بأكمام طويلة وياقة عالية من قماش الشيفون، في حين تنورته النفاشة زيِّنَت بطيات أنيقة ناحية الخصر، منحتها مظهرًا ديناميكيًا أنيقًا، في حين رصِّع بالكامل بأحجار الكريتسال البراقة.

وأكملت طلبة إطلالتها بترسحة شعر مرفوعة وأسدلت غرتها على جبهتها، في حين تزيَّنت بإكسسوار للرأس.

ولإطلالتها الثانية، ارتدت فستان باللون البيح ذو قصة ضيقة، وجاء مُزيَّن بخطوط من الكريستال البراق.

وبعيدًا عن أناقة الإطلالتين ومدى جمالها، إلَّا أن السؤال الأكثر تكرارًا كان حول ما إذا أجرت بدرية عملية تجميل حديثة لوجهها أم أنه سحر المكياج؛ إذ بدت أصغر عمرًا ببشرة مشدودة ونضرة، كما اعتقد البعض أنها أجرت عملية تجميلية (تكساس) لتعريض حنكها.





وتفاعل رواد مواقع التواصل مع صور طلبة، وانقسموا بين مشيد بجمالها وبين منتقد لخضوعها لعمليات تجميل، فكتبت إحداهن: "ياجماعة رجاااااء اكتبوا اسم صاحبة الصورة بخط واظح وكبير لان فعلاااااا مابقا نعرف صاحبة الصورة الا لمانبحث عن الاسم ونقراه فاكتبوه اول السطر عشان مخنا بيتعب ليحلل ويعرف مين صاحبة الصورة الي الاسم بيكون فحته والشكل فحته تانية مابقي حد بيشبه نفسه ابدااا".

وكتبت أخرى: "اصلا اسم بدرية طلبة مابقا يليق بهالشكل الناعم يعني لازم تغير اسمها مثل ماتغير شكلها وتبقا نيرمين احمد مثلا".

وأضافت أخرى: "شو عامله بحالها؟ تجميل وفوتوشوب🤔🤔مابصير وحده تضل على ملامحها الاصليه إلى مميزتهالازم كلهم نسخة".



كما شاركت طلبة متابعيها مقطع فيديو له بفستان الزفاف موجِّهةً نصحية للعرائس والمقبلات على الزواج في طريقة التعامل مع أزواجهن، وقالت بطريقة ساخرة وكوميدية: "بوكيه الورد من ايده تاخديه وتشميه، وتبصيله بصة كده تريحيه، والبوكيه على أصحابك ترميه، توصلي البيت مسؤوليتك تسعديه، واحترامك ليه تكتريه، ومن حبك تزوديه، ومن أكلك تطعميه".