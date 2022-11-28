  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بدر خلف يحلق شعره ويعود رجلًا.. ويصف ذلك بـ"الكابوس"

بدر خلف يحلق شعره ويعود رجلًا.. ويصف ذلك بـ"الكابوس"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 28 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 12:44
بدر خلف
بدر خلف

أحدث الإعلامي الإماراتي بدر خلف حالة من الجدل والتساؤلات بعد إعلان توبته وتخليه عن شعره الطويل، ليعود لممارسة دوره كرجل، بعد تشبهه بالمساء خلال السنوات الماضية.

اقرأ ايضاًالإماراتي ​بدر خلف يكمل مسرحية الإماراتي ​بدر خلف يكمل مسرحية "حمله" ويرضع ابنه

بدر خلف يعود لطبيعته الرجولية

ونشر خلف عبر حسابه في "سناب شات" مقطع فيديو لشعره ملقًا على الأرض بعد حلاقته، ثم نشر صورة له بقصة شعر شبابية ولحية وشاربين خفيفين، بينما يرتدي تيشيرت أزرق وبنطال جينز، مُرفقًا الصورة بتعليق، كتب فيه: "لحنا رجال الحجر هل البارود ومقباس الفتيل قوم تربت ما تسير إلا محازمها ملي".

بدر خلف

بدر خلف يصف عودته كرجل بـ"الكابوس"

وأثارت الصور التساؤلات حول حقيقة رجوع خلف لطبيعته الرجولية، ليعود بمقطع فيديو ينفي عودته لرجل، حيث نشر فيديو له أثناء استيقاظه من النوم فزعًا، متحسسًا صدرًا، وصاح قائلًا: "يما بسم الله الرحمن الرحيم، يا ويلي ويش هالحلم، وين صدري وين؟ أنا استرجل".

اقرأ ايضاًالإماراتي ​بدر خلف يكمل مسرحية بدر خلف يقلد نانسي عجرم على أنغام أغنية "حبيبي قرب نص ونص"

وعلى الفور، عاد لطبيعة محتواه الذي ينطوي على التمايل أمام الكاميرا بملابس نسائية، مع تقديم النصائح للسيدات بالعناية ببشرتهن.


 

كلمات دالة:بدر خلف

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...