بدر خلف يحلق شعره ويعود رجلًا.. ويصف ذلك بـ"الكابوس"

أحدث الإعلامي الإماراتي بدر خلف حالة من الجدل والتساؤلات بعد إعلان توبته وتخليه عن شعره الطويل، ليعود لممارسة دوره كرجل، بعد تشبهه بالمساء خلال السنوات الماضية.

بدر خلف يعود لطبيعته الرجولية

ونشر خلف عبر حسابه في "سناب شات" مقطع فيديو لشعره ملقًا على الأرض بعد حلاقته، ثم نشر صورة له بقصة شعر شبابية ولحية وشاربين خفيفين، بينما يرتدي تيشيرت أزرق وبنطال جينز، مُرفقًا الصورة بتعليق، كتب فيه: "لحنا رجال الحجر هل البارود ومقباس الفتيل قوم تربت ما تسير إلا محازمها ملي".

بدر خلف يصف عودته كرجل بـ"الكابوس"

وأثارت الصور التساؤلات حول حقيقة رجوع خلف لطبيعته الرجولية، ليعود بمقطع فيديو ينفي عودته لرجل، حيث نشر فيديو له أثناء استيقاظه من النوم فزعًا، متحسسًا صدرًا، وصاح قائلًا: "يما بسم الله الرحمن الرحيم، يا ويلي ويش هالحلم، وين صدري وين؟ أنا استرجل".

وعلى الفور، عاد لطبيعة محتواه الذي ينطوي على التمايل أمام الكاميرا بملابس نسائية، مع تقديم النصائح للسيدات بالعناية ببشرتهن.

بسم الله كابوس! pic.twitter.com/Mf4E4eZjX5 — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) November 28, 2022



