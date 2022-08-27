الإماراتي ​بدر خلف يكمل مسرحية "حمله" ويرضع ابنه

اكمل خبير التجميل الإماراتي ​بدر خلف​ مسرحيته التي زعم فيها حمله ثم ادعى انه انجب طفلا اطلق عليه اسم "رشاش" حيث ظهر وهو يرضعه، الامر الذي اثار تعليقات تظهر اشمئزاز نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي منه، داعين السلطات لوضع حد له ولمهزلته.

خبير التجميل الإماراتي ​بدر خلف يرضع ولده

ونشر خبير التجميل الإماراتي ​بدر خلف صورا يظهر وهو يرضع ولده وقال :"صليت الفجر والحين ارضع ولدي رشاش"، الا ان المعلقين سخرو منه واظهرو اشمئزازهم من تصرفه كون مهمة الرضاعة غير لائقة للرجل واعتبرو هذه الحركات من علامات "الآخرة".

وطالب المعلقين السلطات الاماراتية بالتحرك ووضع حد لهذه المهزلة، على الرغم من دفاع فريق اخر عن بدر خلف معتبرين ان ما يقوم به ما هو الا حرية شخصية وحرية تعبير له الحق فيها

بدر خلف اعلن عن ولادته لطفل

وفي وقت سابق نشر بدر خلف تغريده يعلن عن قرب ولادته وتعالت أصوات خلف من الألم، وكأنه يعيش آخر أوقات الطلق وفيما بعد قال : "الحمد لله توني ولدت أعرفكم على ولدي رشاش بن سعد العتيبي.. الحمد لله على تمام النعمة وإكمال المنة رزقنا الله بسعد رشاش العتيبي ولله الحمد من قبل ومن بعد".

وكان قد ظهر في الفيديو قبل ولادته، وهو يرتدي الحجاب، وتظهر علامات الألم على وجهه ويستعد للولادة بملء حوض السباحة.

بدر خلف حديث الساعة

وما بين رافض، ومؤيد ، ومستهزئ بفحوى المحتوى الذي يقدمه، بات خبير التجميل الإماراتي ​​بدر خلف​ حديث الساعة، خلال الأشهر الماضية، وكان يظهر بشكل إمرأة، وفي بعض الأحيان كان يرتدي الحجاب، كما تذمر من آلام الدورة الشهرية، ومؤخراً أعلن خبر حمله، إلى فيديو الإنجاب وإرضاع ولده.