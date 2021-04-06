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بدر خلف يطل على الجمهور بـ منشفة الإستحمام وصدر أنثوي بارز..فيديو صادم!

منشور 06 نيسان / أبريل 2021 - 12:41
بدر خلف
بدر خلف

صدم الشاب المثير للجدل بدر خلف الجمهور بعد أن شارك فيديو راقص له وهو يرتدي منشفة الإستحمام ويتراقص أمام الكاميرا.

الصدمة كانت ظهور علامة بارزة في منطقة الصدر كأنما قام بتركيب صدر اصطناعي أو أجرى عملية جراحية مما دفع الجمهور للتعليق بـ "عيوني فيها شي ولا طلعلوا صدر"!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ومع تداول الفيديو أطلق رواد السوشال ميديا تعليقات ساخرة ومستغربة من الوضع من بينها "ما اتخيل ان ممكن الواحد يتجرد من جنسه عشان فلوس عشان زيادة محتوى , وين الاهل وين الزوجه , هل هو راضي عن شكله و منظره كذا ؟ ياحيف بس"...وجاء في تغريدة أخرى "ويت هاد متحول و لا ولد ولا بنت ؟ صدره ....مجتمع غريب و الله"

بدر خلف واثارة الجدل معادلة متكاملة إذ أنه سبق وأن شارك صورة لـ جهاز فحص الحمل والذي ظهر عليه إشارتين ويعني أن الحمل موجود، ثم شارك تغريدة جاء فيها "قاعده اتوحم على عريكه ودولمه واقاشي".. وفي تغريدة أخرى "يما في شي قاعد يرفسني فبطني..بسم الله"..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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يذكر أن الشاب كان يطل سابقاً عبر التلفاز كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات.

بدر اكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم العناية بالبشرة كما أنه يقدم منتجات عبر أحد التطبيقات ويقوم بتجربتها شخصياً ومشاركة النتائج مع الجمهور، أما عن حياته الخاصة، فهو متزوج من فتاة أجنبية وله منها ابنة ولم يشارك أي صور لهما سابقاً. يشار إلى أن بدر كان قد أطلق فيديو كليب لـ "شيلة" من غنائه حملت عنوان "ماني قدها" وحققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة عبر تطبيق يوتيوب.

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