بعد فضيحة عبد المنعم العمايري...ظافر العابدين أظهر عضوه الذكري للكاميرا!

عبد المنعم عمايري هو الإسم الأبرز حالياً بسبب الهجوم الشديد عليه من قبل رواد السوشال ميديا بعد أن شارك صُورة له أظهرت وهو يقضي حاجته كـ مشهد من مسلسل "قيد مجهول" والتي بررها بأن المنتقدين "بقر" ولو شاهدوا نفس المشهد بأعمال غربية كما في مسلسل "صراع العروش" لـ إعتبروه إبداع وواقعية مطلقة.

هذه الخطوة الجريئة لم يكن عبد المنعم عمايري أول من قام بها كشخصية عربية إذا أن الصدمة كانت أن الممثل التونسي ظافر العابدين أدى مشهد جريء كان فيه عارياً بالكامل من الأسفل بطريقة أظهرت عضوه الذكري للكاميرا.

الصُور كانت من فيلم بريطاني قديم يعود عمره لـ 13 عام تقريبا ويدعى "دالي"، وتدور قصته حول اللاجئين في المعتقلات الأمريكية والبريطانية ووقتها تم منع عرضه لمدة أسبوع في بريطانيا بسبب الأحداث التي يكشفها. ظافر وقتها دافع عن المشهد الذي أداه بمقابلة جمعته بـ الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وجاء تحديداً في دفاعه أنه ظهر بهذا الشكل ليجسد معاناة العراقيين في سجن أبو غريب، وقت الاحتلال الأمريكي للعراق...وتابع بـ "سجن أبوغريب كانت قضية محورية ومهمة على موضوع لن ننساه، والفيلم أخذ أحسن فيلم بريطانى عام 2008، وحقوق الإنسان أعطته أحسن فيلم هادف"...

وأضاف "أن العمل كان مهماً وروى تجارب مهمة لسجناء عراقيين ربما كانوا أبرياء عن أحداث وقعت بالفعل في سجن أبو غريب وشهد صورها كل الناس على الانترنت، وربما نسيها الناس ليأتي الفيلم ويذكّر العالم بالمأساة التي حلّت على العراقيين".

فنياً، أعلن النجم التونسي ظافر العابدين غيابه عن موسم الدراما الرمضانية لعام 2021 بعد الجدل حول توقيعه على بطولة مسلسل "دهب" للنجمة نيللي كريم، وبرر ظافر غيابه بانشغاله بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" الذي عُرض منذ مدة عبر شاشات الـ MBC إضافةً إلى رغبته بقضاء بعض الوقت مع عائلته بعد أن إنشغل عنهم بشكل كبير بسبب الأعمال التي كان يُصورها.

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