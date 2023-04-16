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تامر حبيب يكشف وصيته عن الوفاة.. يريد حفلة وأغاني

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 16 نيسان / أبريل 2023 - 11:41
تامر حبيب
تامر حبيب

حلَّ الفنان تامر حبيب ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، تطرق فيه للحديث عن مواضيع شتى من بينها تخلفه عن حضور جنازة الفنان سمير غانم، ووصيته عند وفاته، وعلاقته بالفنانة منة شلبي.

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تامر حبيب يكشف وصيته عند الممات

أوضح حبيب أنه يتمنى حين وفاته أن تقام حفلة كبيرة تصدح فيها الأغاني ويعم فيها أجواء البهجة والضحك، إذ قال كاشفًا عن وصيته التي كتبها لعدد من أصدقائه في وقت سابق: "يوم لما أموت.. بطلب من كل اللي بيحبوني كلهم.. يعملوا حفلة كبيرة على سيرتي ويشغلوا الأغاني اللي بحبها ويفتكروا المواقف المضحكة.. ويرقصوا ويتبسطوا وهكون أكثر واحد مبسوط في الدنيا.

وحول  الانتقادات التي تعرض لها لتواجده في حفل زفاف عقب يوم من وفاة النجم المصري سمير غانم، أجاب قائلًا: "فكرة أني رحت الفرح مش معناه أني متوجعتش على فراق سمير غانم.. فكانت تجمعني به علاقة حب شديدة، وكان صديقي ونلت شرف أني اشتغل معاه في شربات لوز، وأنا عارف أنه مش مضايق".

تامر حبيب

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أما بشأن رد فعله بخبر حبس منى شلبي واتهامها بحيازة المخدرات، وصف ذلك اليوم بـ"أسود يوم في حياته"، وأضاف: "هموت مش عارف أوصل لها لحد ما عرفت أنها في طريقها للبيت".

وأضاف واصفًا لحظة لقائهما: "عرفت قد إيه أنا بحبها وأخذتها في حضني أول ما شوفتها، وكان كل همي تضحك وتتبسط عشان تنسى الأزمة الكبيرة دي.. وربنا ما يحكم على حد اللي شافته".
 

كلمات دالة:تامر حبيب

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