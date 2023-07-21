بسمة بوسيل متهمة بالعنصرية و الإساءة الى أصحاب البشرة الداكنة

البوابة-نفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، الإساءة لأصحاب البشرة السمراء، وذلك بعد تداول عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي تدوينة منسوبة إليها، تحمل إساءة عنصرية اثارت الكثير من الجدل.

وجاء في التدوينة المتداولة: (لا تحبي أو تتزوجي شخصًا أسمر، لأن الأسمر يتسخ بسرعة)، وقد اعتبر متداولو هذه التدوينة أن بوسيل وجّهتها إلى طليقها تامر حسني؛ لكنها سرعان ما أكدت أن التدوينة (مُفبركة).

وقامت بسمة بوسيل، بإعادة نشر التدوينة (المفبركة) عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر موقع (انستغرام) وأرفقتها بتعليق قالت فيه : (هذه الصورة مفبركة بالفوتوشوب، من يا ترى قام بذلك؟، فلتلهوا بحياتكم).

ومن جهة أخرى، عادت الفنانة بسمة بوسيل إلى الساحة الفنية بعد انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، بسبب الخيانة الزوجية، وفق الأخبار المتداولة.