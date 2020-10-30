بشرى تستغل مهرجان الجونة لتعلن زواجها...تعرفوا على زوجها!

تبث الآن الساعات الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة والذي كان قد بدأ من حوالي الأسبوع بحضور مشاهير مصر والدول العربية.

بشرى والتيهي أحد منظمي المهرجان قيل أنها فجرت مفاجأة من النوع الثقبل بعد أن أعلنت أنها ستدخل القفص الذهبي بمجرد الإنتهاء من الفعاليات. خطيب بشرى هو "سالم هيكل" مدير مبيعات بإحدى شركات السيارات الكبري وهو صديق طفولتها وتم عقد الخطوبة منذ فترة بحضور الأهل والأصدقاء، وإلى الآن الأمر غير واضح ما إذا كانت بشرى هي من فجرت المفاجأة أو أن خطيبها من خطط للأمر وهو ما ستكشفه الساعات القليلة القادمة.

سالم هيكل كان قد درس في المرحلة الثانوية بمدرسة “lycee” بمنطقة الزمالك، أما عن المرحلة الجامعية فقد إرتاد جامعة القاهرة، وهو من مواليد 27 أغسطس عام 1982، وهو عضو اللجنة الفنية الرئيسيّة للاتحاد المصري للسباحة.

يذكر أن بشرى كانت متزوجة لمدة 5 سنوات تقريباً وأنجبت طفلين "إسماعيل وليلى" قبل أن يقع الطلاق من رجل الأعمال الذي يدعى "عمرورسلان"، وكانت قد حاولت إخفاء خبر الطلاق لمدة حتى صرحت بالموضوع أخيراً في لقاء تلفزيوني. تصريح بشرى جاء فيه أن زواجها كان أخبر خطأ في حياتها بسبب وضعها النفسي الذي كان سيئاً تلك الفترة بسبب وفاة والدها، وكذلك الأمر مع طليقها الذي توفي والده قبل زواجهما.





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