رانيا يوسف تحضر إبنتها إلى مهرجان الجونة السينمائي..والأخيرة ترتدي فستان والدتها الشهير "بتاع البطانة"!

صدمت الممثلة المصرية الجمهور العربي بعد أن أحضرت إبنتها "نانسي" إلى السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي وهي ترتدي فستان والدتها الشهير "بتاع البطانة" الذي ارتدته عام 2018.

رانيا والتي أطلت بفستان أسود، تلقت هجوم حاد من الجمهور ومطالبات بمحاسبتها قانونياً بسبب إستغلال إبنتها التي ظهرت بالفستان الشهير.لحظات منذ وصول رانيا إلى السجادة الحمراء حتى تصدر إسمها الحديث أيضاً..فهل سيتم محاسبتها قانونياً؟

يذكر أن رانيا أطلت أمس بفستان وصف بـ المقرف. الممثلة المصرية إختارت فستان كان مكشوف بطريقة غريبة من منطقة البطن وبالتحديد "السرة" مما دفع الجمهور للسخرية منها بعدة تعليقات منها "وجدنا مثلث برمودا الضائع"...وأضاف آخر "شكلوا الديناصور أكل فستانها" كنايةً عن تعليقها حول فيروس كورونا وأن الإنسان كان قد حارب الديناصورات قديماً وانتصر عليها لذلك الفيروس لا شيء أمامه..وعلق أحدهم "السره ماموقعها من إلاعراب"، كما أن إسمها تصدر الترند في تويتر وعبر منصات التواصل الإجتماعي.

السخرية من رانيا كانت مستمرة منذ أول أمس عندما أطلت بجمبسوت قصير باللون الأسود، وكانت الملابس الداخلية واضحة للعين بطريقة مستفزة ومن بعد التعليقات الساخرة أطلت رانيا من خلال أحد البرامج وعلقت بـ "أنا بحب جرأتي...إنتوا ما بتحبوهاش ما تبعونيش"!

رانيا كانت قد أطلت أول أيام المهرجان أيضاً بفستان جريء بكتف واحد وفتحة عالية من منطقة الأرجل، ووقتها أيضاً تلقت إنتقادات لاذعة واتهمها البعض أنها تحاول إثارة الجدل من أجل تصدر الحديث وخطف الأضواء حتى لو كان الأمر عن طريق الإنتقادات.

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