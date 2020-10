رانيا يوسف تحضر إبنتها إلى مهرجان الجونة السينمائي..والأخيرة ترتدي فستان والدتها الشهير "بتاع البطانة"!

رانيا يوسف جايبة بنتها معها وملبسيتها نفس فستان الجونة "بتاع البطانة" 😯😯😯😯😯 #رانيا_يوسف #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 30, 2020 at 11:03am PDT