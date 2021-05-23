بطريقة مبطنة.. حسن الرداد يهاجم النجمات اللواتي حضرن حفل زفاف بعد وفاة حماه سمير غانم

أثارت مجموعة من النجمات والفنانات المصريات غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حضورهن حفل زفاف أقيم في الجونة، وذلك عقب مشاركتهن قبلها بساعات في تشييع جثمان زميلهن الفنان سمير غانم.

تواجدت عدد كبير من النجمات في حفل زفاف رجل الأعمال علي كريم في اليوم نفسه لتشييع جثمان الراحل سمير غان، وكان من بينهن: يسرا وبلبلة ونيلي كريم وياسمين صبري ونجلاء بدروغيرهن الكثير.

ويبدو أن الأمر لم يعجب الفنان المصري حسن الرداد وخاصة أن سمير غانم يعتبر حماه، فنشر صورتين عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إحداها لهالة صدقي، التي رفضت حضور الحفل، وأخرى لمحمد حماقي، الذي اعتذر عن الأداء في حفل زفاف وأعاد أموال الحفل؛ وكأن ذلك إشارة إلى النجمات اللواتي شاركن في الحفل.

وقد انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو للنجمات أثناء رقصهن واستمتاعهن في الحفل، إلَّا أن إلهام شاهين أنكرت حضورها وأوضحت أن الصورة المنتشرة لها كانت من حفل عشاء أقيم في الجونة قبل وفاة سمير غانم.

وصرَّحت شاهين: " الصورة المتداولة هي صورة تم التقاطها قبل وفاة سمير غانم في أحد المطاعم في مدينة الجونة واللي كان عبارة عن حفل عشاء للضيوف الذين أتوا لحضور حفل الزفاف وكلهم أصدقائى من سورية، وحضرنا معهم حفل العشاء ولم نستطع أن نحضر حفل الزفاف بعد علمنا بخبر وفاة سمير غانم فاضطرينا للنزول للقاهرة فجأة، كما رأيتمونا في الجنازة والمقابر".

وتابعت شاهين: "واضح أن الصورة نزلت في آخر نهار نفس اليوم والناس افتكرتها اننا خلصنا الجنازة وروحنا الفرح، وحتى اللي راح الفرح إيه المشكلة في كدة، إحنا بيكون الفنان على المسرح ويعلم بخبر وفاة والده أو والدته وبيستكمل العرض ويضحك الناس، فهل هو مش زعلان على أبوه أو أمه، الحزن ده حاجة تانية خالص.

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ليسرا وهي ترقص إلى جانب عمرو دياب، وبالتأكيد لن تستطيع نكرانه، رغم أنها عبرت عن حزنها لفراق سمير غانم عبر نشر صورة تجمعهما مُرفقة بتعليق، جاء فيه: " صديقي و حبيبي و حبيب الكل وجع القلب على فراقك مايتوصفش، كنت قيمة و قامة فنية لن تعوض، رسمت الضحكة على وشوش الملايين يا سمورة و غيابك واجع قلوبنا كلنا. إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا حبيبي و يصبر دنيا و إيمي و يشفي دلال قادر يا كريم ."