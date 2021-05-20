سمير غانم لم يتوفى بسبب فيروس كورونا..حسن الرداد يكشف الأمر!

ما يزال الوسط الفني في صدمة رحيل الممثل المصري القدير سمير غانم عن عمر يناهز الـ 84 عاماً بعد تدهور حالته الصحية.

خبر الوفاة والذي سبب حزن كبير للمشاهير والجمهور تم تداوله تحت تفصيل حول أن سبب الوفاة هو فيروس كورونا، إلا أن زوج ابنته حسن الرداد كشف أن سبب الوفاة ليس الفيروس بمنشور جاء فيه:

"إنا لله و إنا اليه راجعون..وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ،ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله...ملحوظة: الوفاة ليست بسبب #كورونا"

الراحل كان بالفعل قد أُصيب بفيروس كورونا وبناءاً على ذلك تم نقله للعناية المركزة برفقة زوجته الممثلة دلال عبد العزيز والتي أُصيب بالفيروس أيضاً، إلا أن غانم كان يعاني من أمراض أُخرى مُزمنة من بينها الكلي وبحسب المتداول كان الفشل الكلوي هو سبب الوفاة.

الطبيب المشرف على الحالة كان قد أكد منذ يومين أن النتيجة ما تزال إيجابية للفيروس في جسد الراحل أما دلال عبد العزيز فقد كانت حالتها في الطريق للاستقرار من بعد أن دخلت العناية المركزة.



بحسب المتداول أيضاً أن ابنتهما ايمي سمير غانم كانت أول من أصيب بالفيروس وقد نقلت إلى المستشفى منذ عدة أيام أما شقيقتها دنيا فقد شُفيت بعد العزل المنزلي وكذلك الأمر مع زوج ايمي الممثل حسن الرداد.

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