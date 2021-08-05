بطلة "بنات شمس" تهاجم الشيف بوراك بعد هذا الفيديو.. "توقف عن الاستعراض وكن إنسان"!

تعرَّض الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير لهجوم من قبل الممثلة التركية بورجو أوزبيرك بعد مشاركته في إخماد الحرائق الناشبة في الأراضي التركية.

شارك بوراك عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة له ممسكًا بخرطوم الماء إلى جانب مجموعة أخرى من المدنيين لإخماد الحرائق، وكتب: "لقد اتبعت الطريق المؤدي إلى النار وجئت إلى هنا، إنها ليست مجرد شجرة تحترق هنا، إنها روحنا، ونتنفس نفس الهواء. شكرًا آلاف المرات لكل من بذل الجهد".

ورغم أن الكثيرين أشادوا بمشاركة بوراك وتطوعه لمساعدة رجال الإطفاء، إلَّا أن الممثلة بورجو أوزبيرك كان لها رأي آخر، إذ نشرت تغريدة مُرفقة بفيديو للشيف يعمل على إطفاء النيران، وكتبت: “لا تقوموا بالاستعراض كونوا أناسًا!!!”.

Şov yapmayın insan olun insan!!! https://t.co/u9mdckTp17 — Burcu Özberk (@burcu_ozberk) August 4, 2021

ولم يتمكن بوراك من التزام الصمت، بل خرج بفيديو عبر حسابه على "إنستغرام" لإيضاح بعض النقاط، وقال: “أنا فقط حاولت أن أبذل قصارى جهدي، وسأستمر بذلك.. يستمر أصحاب النوايا السيئة برمي الإفتراءات “.

ويجدر الإشارة إلى أن بوراك لم يكن النجم الوحيد الذي توجه إلى مكان الحرائق، وهنا نعرض مجموعة من النجوم ممن شاركوا في حملة التطوع:

إبراهيم تشيليكول

توجَّه الممثل التركي إبراهيم تشيليكول إلى مدينة بودروم التركية، حيث بذل كامل طاقته في مساعدة رجال الإطفاء ممسكًا بخرطوم المياه مُحاربًا الحرارة الشديدة وروائح الدخان المنبعثة بينما ارتدى بذلة خاصة.

ورغم أن إبراهيم تشيليكول كان في إجازة صيفية مع أسرته، إلَّا أنه وضع بلاده وسلامتها في سلم أولوياته، وانضم إلى قسم الإطفاء في مرماريس من أجل التصدي للحريق ومنعه من الانتشار والوصول إلى مناطق مختلفة.

انتشار فيديو للممثل التركي ابراهيم تشيليكول وهو يشارك في اطفاء الحرائق في تركيا.pic.twitter.com/52m8lQZda1 — Screen Mix (@ScreenMix) August 4, 2021

ألبيران دويماز

توجه الممثل ألبيران دويماز إلى مدينة فتحية، وطالب خلال بث مباشر بالمجيء والمساعدة، وذكر أنّ الغابة مستمرة بالاشتعال ولم يتبق ماء في الخزانات.