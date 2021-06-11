سعودي غاضب من خدمة مطعم بوراك في دبي.. فيترك ضعف الفاتورة دون تناول الوجبة

أثار شاب سعودي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يوثق موقف تعرض له خلال زيارته لمطعم الشيف التركي الشهير "بوراك" في مدينة دبي الإماراتية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نُشر عبر حساب vip44444@ على تطبيق "تيك توك"، أشار الشاب في الى أنه تعرض لسوء معاملة من قبل موظفي المطعم وهو ما دفعهم لمغادرة المطعم فور وصول طلبهم على الطاولة.

ولم يكتفِ الشاب بذلك، بل قام بترك "بقشيش" يساوي ضعف قيمة الطعام الذي تركه دون أن يتناولوا منه أي لقمة وغادر المطعم.

وأشار الشاب في الفيديو الى أن ترك 1500 درهم كهدية رغم أن حسابهم 793 فقط دون أن يأكلوا منه شيء.

وأثار تصرف الشاب جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض،وهو دفعه للكشف عن هويته عبر مقطع فيديو آخر لتوضيح ما حصل.

وتبين بأن الفيديو يعود لمحامي سعودي يدعى مشعل الشريف، وقال بأنه أراد ترك ضعف المبلغ لأنه أراد أن يوصل رسالة لإدارة المطعم عن سوء المعاملة التي تعرض له هو ورفاقه.

وقال في الفيديو: "إحنا نعترض على أسلوب التعامل السيء من مطعم بوراك، إحنا ما أكلنا من الأكل هذا ولا أي حاجة".

وتابع: "سبب دفعي لضعف المبلغ عشان أبين لهم إن احنا مش بحاجة أصلًا يعني أنا ماني متهرب من الدفع وترى أنا عندي خير وأقدر أدفع المسألة ليست مسألة شوفة نفس".

وتابع: "أنا الحمد لله عندي مقدرة لا تفكر إني متهرب من الدفع ولا إني شايف أسعاركم غالية وإذا على الفلوس خذ هذا أكلك أنا ما أبغاه وهذا ضعف المبلغ حقكم ووجهت رسالة حبية للأخ بوراك".

وتابع: "كنا في رحلة عمل أنا وأصدقائي في دبي، وأردنا تجربة مطعم بوراك نظرًا لسمعته الطيبة، وعند دخولنا المطعم أدركت موظفة الاستقبال من لهجتنا بأننا سعوديين فغيرت من طريقة تعاملها معنا، وهو ما أدركناه جميعنا، وضعتنا في طاولة في مكان سيء، وطلبنا منها تغير المكان لكنها رفضت".

وأردف يقول: "وبعدها جاء النادل ليأخذ طلبنا فأدرك انزعاجنا وقام بإبلاغ مدير الصالة عن السبب لكنه تجاهل الأمر تمامًا، وعند وصول الطعام على الطاولة أدرك النادل بأننا لن نتاول الطعام ليخبرني بإنني اذا لا أمتلك المال يمكنهم مساعدتي، وهو ما أثار استيائي".

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الخد، بل ظهر المحامي مشعل في مقطع فيديو ثالث ليوجه رسالة شكر الى شرطة دبي وحماية المستهلك لتواصلهم معه واتخاذ اجراءات قانونية اتجاه مطعم.

يذكر أن مطعم الشيف بوراك في تركيا حقق نجاحًا كبيرًا في إمارة دبي، على الرغم من أنه لم يمر على افتتاحه سوى فترة قصيرة.

وكان برج خليفة قد رحب بافتتاح المطعم عبر رسالة مضيئة، الأمر الذي مثل أفضل دعاية للمطعم.

واستضاف المطعم العديد من مشاهير العالم، مثل لاعب كرة القدم "كريستيانو رونالدو".

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