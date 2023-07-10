بعد أزمتها الصحية.. فيفي عبده لمن سحرها "أبوس رجلك فك العمل"

خضعت الفنانة المصرية فيفي عبده لعملية جراحية في العمود الفقري قبل عدة أسابيع، إلَّا أنها تعرضت لأزمة صحية جديدة أعزتها لتعرضها للحسد والسحر.

فيفي عبده تتعرض لأزمة صحية

كشف فيفي عبده أنها تعرضت لهبوط في الضغط؛ ما استدعى خضوعها لبعض الفحوصات وتلقيها العلاج المناسب، وشاركت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيه مستلقية على الكرسي بينما انهمك الطبيب بعلاجها، وقالت: "مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، عايزة أقول لكم كل خروجة بمشكلة بالنسبالي".

وتطرقت للحديث عن تفاصيل حالتها الصحية، قائلة: "حصل عندي هبوط وبيحللوا لي وحبيت أسجل لكم اللحظة دي، وأنا كل يوم بتألم من المشاكل دي".

وطلبت من جمهورها الدعاء على كل شخص يحاول إذائها: "إدعولي ربنا يؤذي المؤذي وربنا ينتقم من أي حد بيفكر يضايقني أو يعمل حاجة تعرقل حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يضرني، عليك خلاص الحق يا رب".

فيفي عبده تخضع لعملية جراحية في العمود الفقري

وكانت عبده قد خضعت لعملية جراحية في العمود الفقري، إذ كشفت في تصريح لها لموقع "ET بالعربي" تفاصيل الأزمة، قائلة: "فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب، وابتدت رجلي تتقل ومش قادرة أمشي، ربنا يتم شفائي لإن الصحة تاج، ومال الدنيا من غير صحة ولا حاجة".

وتابعت: "وأنا داخلة أعمل العملية بيدورا على العروق في إيدي مش لاقيين، وابتدوا يعملوا لي فحص لقوا القلب فيه رفة، وطلبوا بسرعة دكتور قلب وأخذت مخدر وعملوا منظار على القلب علشان يشوفوا هل القلب تعبان فعلا، ولما اطمنوا كان جاهزين بغرفة عمليات العمود الفقري".

وأوضحت أنها شعرت بالصدمة حينما شعرت بثقل في قدميها أثناء صعودها السلالم لدى صعودها على خشبة المسرح لتكريمها في حفل مسابقة ملكة جمال الجنوب.

فيفي عبده تعاني من السحر

ولفتت فيفي إلى أن الحسد أتعبها، وهذه المرة الأولى التي تظهر ضعفها أمام جمهورها: "لأول مرة أطلع لجمهوري وأقول ارحموني، الحسد زاد عن حده معايا وتعبت، ومش عايزة أضعف وأطلع أقول لهم أنا محسودة، أنا دايما واقفة زي الأسد".

وشددت على أن أحدهم أقدم على تحضير سحر لها، قائلة: "أكيد مليون في المية معمول لي عمل علشان متحركش من السرير، ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك فك العمل، حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألاقي حاجة".

