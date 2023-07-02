فيفي عبده تتعرض لموقف محرج.."كفايه قر اسكوزمى بقي"

تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده لموقف محرج خلال تواجدها في مسابقة ملكة جمال الجنوب لعام 2023، وذلك بسبب فستانها الضخم.

فيفي عبده تسقط أرضًا

في التفاصيل، شاركت فيفي عبده متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو لها تستعرض فيه إطلالتها الدراماتيكية، إذ ارتدت فستانًا أرجواني ضخمًا جاء تصميمه على شكل ملاءة عريضة التفت حولها بطريقة فضفاضة.

وأثناء سير فيفي في الممر والتفافها حول نفسها استعراضًا لإطلالتها، تعرقلت بحافة الفستان وكادت أن تقع أرضًا، قبل أن تسيطر على نفسها.

وأرفقت عبده الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "شوفوا الفيديو للاخر 🤭🫣 يالهوى على اللى حصلى واللى جرالى يا ناس يابشر كفايه قر اسكوزمى بقي".



ملكة جمال الجنوب 2023

توّجت الحسناء نور البوبو بلقب ملكة جمال الجنوب 2023 - Miss Janoub في الحفل الذي أقيم الأحد، 25 يونيو/حزيران، برعاية وزارة السياحة اللبنانية وتنظيم شركة ميديالاين لمالكها السيد سعيد ضاهر.

كما حصدت فداء حمزة على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الجنوب، فيما توجت إيناس عثمان بلقب الوصيفة الثانية ونتاشا الناشف الوصيفة الثالثة.

ونجحت نور في الحصول على اللقب بعدما تنافست مع 13 مشتركة من مختلف مناطق لبنان الجنوبية.