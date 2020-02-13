بعد أزمته مع الطيار المصري.. فيديو ساخر لمحمد رمضان يثير الجدل

أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لمقطع فيديو من أحد مشاهده الفنية المقبلة، يخضع فيه لعملية جراحية، وفتح في البطن.

وسخر رمضان من خلال الفيديو من واقعة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، المفصول عن العمل بسببه، والذي ضجت بقصته مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فضحه لـ"رمضان" بأنه لم يعوضه عن فصله من وظيفته، وبعدها اتهمه رمضان بالاستغلال، وسط تطورات يومية للأزمة.

ونشر رمضان مقطع فيديو مقتضب عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، وأرفقه بتعليق قائلاً: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة"، ساخرأً مما حدث مع الطيار المصري، بعدما وثّق رمضان مقطع فيديو في أكتوبر الماضي، ويظهر خلاله وهو يقود الطائرة، مما جعل سلطات الطيران المدني في مصر تتخذ قرارا بإيقاف الطيار اشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة.

وهاجم بعض المتابعين الفنان محمد رمضان، لسخريته من واقعته مع الطيار، مطالبينه بإيجاد حل سريع للطيار الذي فقد عمله بسببه، بينما تعجب البعض الآخر من الشكل الذي ظهر به رمضان وهو مشقوق من البطن، حتى يكشف أخر الفيديو أنه يمثل، وليست عملية جراحية حقيقية.

وكان الطيار المصري أشرف أبو اليسر، قد شنّ هجوما شديدا على الفنان محمد رمضان رغم اعتذاره، إلا أنه اتهمه بأنه يسعى للشو الإعلامي فقط، مؤكدا أن رمضان لا يمكنه تعويضه بأي شيء بعد رحلة عمل استمرت 50 عامًا عمل في الطيران.

وخرج رمضان بعدها وكشف أن الطيار أشرف أبو اليسر، المفصول من خدمته بسببه، تواصل معه مثلما وعده، وأوصله بصديق له يعمل مديرًا لإحدى شركات الطيران في الإمارات، لكن الطيار أبو اليسر تواصل مع مدير الحسابات الخاص بالفنان محمد رمضان، وطلب تعويضًا بقيمة 9 ملايين جنيه.

وبعدها تقدم محام مصري يدعى مصطفى شعبان، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم الفنان محمد رمضان وقائد الطائرة الموقوف عن العمل الكابتن أشرف أبو اليسر، بتعمدهما الإضرار بسمعة الطيران المصري، من خلال الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، الفترة الماضية، بعد خروج الطيار الموقوف منذ بضعة أيام للإعلان عن خديعة رمضان له، وعدم تعويضه بعدما تم إيقافه من عمله بـ"مصر للطيران" على خلفية جلوس الفنان على مقعد قائد الطائرة.

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