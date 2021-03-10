بعد أقل من ثلاثة أشهر: (أبو) يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن المطرب (أبو) إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ثائلا: (إيجابي للمرة الثانية)، وذلك بعد إصابته الأولى في ديسمبر/كانون الأول الماضى، واعتذر وقتها عن حفلات رأس السنة.

و كشف أبو انه عزل نفسه داخل منزله وتلقى بروتوكل علاج فيروس كورونا،، حيث يعاني من بعض الأعراض منها ارتفاع درجات الحرارة، حسب موقع اليوم السابع.

ودعم الجماهير صفحات المطرب (أبو) بمواقع التواصل الاجتماعي دعما كبيرا له، وتمينات من جمهوره بالشفاء، خصوصا أن هذه المرة الثانية التي يصاب فيها بكورونا، إذ سبق أن أصيب بالفيروس نفسه منذ حوالي 3 أشهر.