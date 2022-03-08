بعد أيام من عقد قرانها.. دنيا عبدالعزيز تصدم الجميع بخبر انفصالها!

انتشرت شائعات تفيد طلاق الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز عن زوجها المهندس المعماري مصطفى كامل بعد أيام فقد من عقد قرانهما الذي حضره مجموعة من النجوم والإعلاميين.

أفادت بعض التقارير الإخبارية أن دنيا عبدالعزيز وزوجها انفصلا، إلَّا أن مصدر مقرب منهما نفى الأخبار تمامًا وأكَّد أنهما يستعدان لحفل زفافهما المقرر عقده بعد أيام عيد الفطر السعيد.

ولفت أن انفصال الثنائي مستحيل بسبب علاقتهما الوطيدة فقد جمعتهما علاقة صداقة متينة تعود لـ12 عامًا.



دنيا عبدالعزيز تحتفل بعقد قرانها



وقد احتفلت الفنانة بعقد قرانها بتاريخ 22/02/2022 في حفل أقيم في العاصمة المصرية القاهرة بحضور المقربين والأصدقاء وعدد من الفنانين، حيث اعتقد الكثيرون أنه حفل زفافها لارتدائها أكثر من فستان أبيض ملفت.

وارتدت دنيا فستان زفاف أبيض أوف شولدر بقصة حورية البحر، جاء مُزيَّنًا بتطرزات وزخارف براقة، وتصميم منتفخ بطيات أنيقة ناحية الصدر والأكمام المنزلقة، بينما أكملت إطلالتها بإكسسوار للرأس وطرحة بيضاء من الشيفون انسدلت إلى الخلف.

هوية عريس دنيا عبدالعزيز



يُشار أن زوج دنيا عبدالعزيز هو شاب يدعى مصطفى كامل يعمل مهندسًا ولا علاقة له بالوسط الفني على الإطلاق، كما أنه ليس معروفًا على مواقع التواصل الاجتماعي إذ يتابعه عبر حسابه على "إنستغرام" ما يقرب الـ407 شخص.

والجدير بالإشارة أن دنيا لم تكشف عن علاقتهما سابقًا، ولم تنشر صور لهما من قبل.

