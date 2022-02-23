على أبواب الأربعين.. دنيا عبدالعزيز تعلن زواجها من مهندس شاب

فاجأت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز جمهورها ومحبيها بإعلان خبر زواجهما من شاب خارج الوسط الفني.

احتفلت دنيا عبدالعزيز بزواجها في حفل زفاف أقيم في العاصمة المصرية مصر وبحضور الأهل والمقربين وعدد من الفنانين المصريين.

وشاركت دنيا منشور جاء فيه: "22.202.2022، تاريخ مميز في حياتي".

ثم شاركت مصورة تجمعها بزوجها، حيث ارتدت فستان زفاف أبيض أوف شولدر بقصة حورية البحر، جاء مُزيَّنًا بتطرزات وزخارف براقة، وتصميم منتفخ بطيات أنيقة ناحية الصدر والأكمام المنزلقة، بينما أكملت إطلالتها بإكسسوار للرأس وطرحة بيضاء من الشيفون.

وشاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو من أجواء الحفل البسيط، حيث تظهر دنيا ترحب بالحضور وتلتقط الصور برفقتهم.

وكان من بين الحضور الذين زينوا الحفل: الفنان رشوان توفيق، الشقنقيري، الفنانة سيمون، محمد عز، وميدو عادل، ومحمود حميدة، والمؤلف ومجدي صابر، وحنان مطاوع والمخرج أمير اليماني، وعماد رشاد، وهبة محدي، ودينا، ودينا فؤاد، وايهاب فهمي، وميرنا وليد، والمخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمرو محمود ياسين

هوية عريس دنيا عبدالعزيز

يُشار أن زوج دنيا عبدالعزيز هو شاب يدعى مصطفى كامل يعمل مهندسًا ولا علاقة له بالوسط الفني على الإطلاق، كما أنه ليس معروفًا على مواقع التواصل الاجتماعي إذ يتابعه عبر حسابه على "إنستغرام" ما يقرب الـ407 شخص.

والجدير بالإشارة أن دنيا لم تكشف عن علاقتهما سابقًا، ولم تنشر صور لهما من قبل.

