بعد إصابتها بفيروس كورونا: هذا هو وضع نجلاء بدر الصحي

كشفت الفنانة نجلاء بدر آخر تطورات حالتها الصحية بعد 9 أيام من إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أجرت المسحة الثانية وجاءت نتيجة إيجابية أيضاً، موضحة أن حالتها ليست مستقرة خاصة وأنها مصابة بحساسية الربو، وطلب منها الطبيب المعالج الراحلة التامة وعدم الحركة إلا للضرورة القصوى داخل المنزل، حسب موقع اليوم السابع.

وأعلنت نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا منذ 9 أيام، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (أنا كوفيد 19.. ربنا يستر)، وبعدها اعتذرت لعدم الرد على أصدقائها كتبت:(سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شيء شكرًا بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة.. ربنا يحفظ الجميع).

وشاركت نجلاء بدر مؤخراً في بطولة مسلسل (لؤلؤ) مع مى عمر والذى تم عرضه على قناة ON وحقق نجاحاً كبيراً، كما انتهت من تصوير فيلم (النهاردة يوم جميل) مع هنا شيحة وباسم سمرة وإخراج نيفين شلبي، وتشارك في بطولة فيلم (ليلة العيد) مع المخرج سامح عبد العزيز وعدد كبير من الفنانين، وفيلم (المحكمة) إخراج محمد أمين.