بعد إصابته بفيروس كورونا: حسن شاكوش يكشف عن وضعه الصحي

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) يطمئن جمهورة عليه بعد اصابته بفيروس كورونا .
وقال حسن شاكوش فيديو الفيديو : ( اخواتي وحبايبي وجمهورنا اللي احنا بنحبوا وبيحبنا...انا الحمدالله النتيجة طلعت سلبية علشان انا الفترة اللي فاتت كونت تعبان شوية وجالي دور كورونا خفيف).
وتابع ساكوش: (الحمدالله مش شديد والحمدالله النتيجة طلعت سلبية واحب اطمن كل جمهوري وكل اخوتنا وحبايبنا الحمدالله احنا بقينا زي الفل ومفيناش اي حاجة)، حسب موقع صدى البلد.
نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) يطمئن جمهورة عليه بعد اصابته بفيروس كورونا .