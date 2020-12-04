بعد إصابته بفيروس كورونا: حسن شاكوش يكشف عن وضعه الصحي

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) يطمئن جمهورة عليه بعد اصابته بفيروس كورونا .

وقال حسن شاكوش فيديو الفيديو : ( اخواتي وحبايبي وجمهورنا اللي احنا بنحبوا وبيحبنا...انا الحمدالله النتيجة طلعت سلبية علشان انا الفترة اللي فاتت كونت تعبان شوية وجالي دور كورونا خفيف).

وتابع ساكوش: (الحمدالله مش شديد والحمدالله النتيجة طلعت سلبية واحب اطمن كل جمهوري وكل اخوتنا وحبايبنا الحمدالله احنا بقينا زي الفل ومفيناش اي حاجة)، حسب موقع صدى البلد.

