بعد إعلان خطوبتها: ياسمين صبري تكشف عن الهدايا التي تلقتها

قبل أيام تم الإعلان رسميا عن خطوبة الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمل أحمد أبو هشيمة، وانتشرت صورة لهما كما تحدث هو عنها.

هذا و تلقت ياسمين هدايا بعد إعلان خبر خطبتها، وشاركت جمهورها بما حصلت عليه من خلال فيديو وصور عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على (إنستجرام)

و كان أبو هشيمة أعلن ارتباطه رسميا بياسمين صبري على أن يتم الاحتفال بالزاوج في حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه (الحكاية) على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان، حسب موقع في الفن.