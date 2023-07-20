بعد الدكتورة يومي.. حليمة بولند تتعرض للسرقة في إيطاليا

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند للسرقة، خلال قضاء إجازتها الصيفية رفقة ابنتيها ماريا وكاميليا، في العاصمة الإيطالية روما.

حليمة بولند تتعرض للسرقة

وأوضحت بولند أن جناحها الفندقي في فندق "سانت ريجس روما" تعرض للسرقة، وفقدت العديد من ممتلكاتها من بينها أموال نقدية وساعة من علامة "كارتيه".

وشاركت بولند صورة لمحضر الشرطة عبر حسابها الرسمي، ووجهت شكرًا لمسؤولي السفارة الكويتية لاستجابتهم السريعة ووقوفهم إلى جانبها بعد استغاثتها؛ رغم عدم معرفتهم بهويتها.

وعلَّقت بولند: "شكرًا من الأعماق لاهتمامهم، والله العظيم بمجرد اتصالي لقيتهم قبلي في مركز الشرطة، الله يديم عز ديرتي الكويت وتعمة الأمن والأمان اللي عايشين فيه".

وشكرت الفنانة الله على سلامتها هي وابنتيها، قائلة: "الحمد لله على كل شيء، المهم أني وبناتي بخير".

حليمة بولند :

• تتعرض لعملية سرقة في إيطاليا .. وتوجه الشكر للسفارة الكويتية على سرعة التجاوب والتفاعل معها . pic.twitter.com/nmFjRs827n — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) July 19, 2023

الدكتورة يومي تتعرض للسرقة



ويأتي تعرض بولند للسرقة بعد أسابيع من تعرض الفاشينيستا اللبنانية الدكتورة يومي للسرقة خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

شاركت الدكتورة اللبنانية يمنى خوري الشهيرة بـ "يومي" مقطع فيديو ظهرت فيه منهارة وتبكي بعد تعرضها للسرقة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من وصولها.

ووثقت الدكتورة يومي في الفيديو الفوضى التي خلفها اللص الذي اقتحم الغرفة، واكدت سرقة عدد من الأشياء الثمينة إلى جانب جواز سفرها.



