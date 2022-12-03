بعد انفصالها عن عمرو دياب: دينا الشربيني في علاقة حب جديدة

صرحت الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال برومو برنامج (يلا نحكي) على الفضائية اللبنانية ، إنها تعيش علاقة حب جديدة مع شاب وصفته بأنه شخص (لذيذ جدًا)، و ذلك بعد عامين من انفصالها عن المطرب عمرو دياب.

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة بالكامل عبر قناة (LBC)، ليلة الأحد، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بيروت.

من جهة أخرى، بدأت منصة (شاهد) عرض مسلسل (آخر دور) للنجمة دينا الشربيني، وهو مسلسل قصير ينتمي لمسلسلات التشويق والإثارة والغموض.

المسلسل إخراج حسين المنباوي، تأليف وسام صبري، بطولة دينا الشربيني ، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، أحمد بدير، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم الخشت.