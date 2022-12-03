  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بعد انفصالها عن عمرو دياب: دينا الشربيني في علاقة حب جديدة

بعد انفصالها عن عمرو دياب: دينا الشربيني في علاقة حب جديدة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 03 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 05:36
دينا الشربيني
دينا الشربيني

صرحت الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال برومو برنامج (يلا نحكي) على الفضائية اللبنانية ، إنها تعيش علاقة حب جديدة مع شاب وصفته بأنه شخص (لذيذ جدًا)، و ذلك بعد عامين من انفصالها عن المطرب عمرو دياب.

اقرأ ايضاًهكذا روجت دينا الشربيني لـ(آخر دور)...أحدث مسلسلاتهاهكذا روجت دينا الشربيني لـ(آخر دور)...أحدث مسلسلاتها

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة بالكامل عبر قناة  (LBC)، ليلة الأحد، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بيروت.

 

من جهة أخرى، بدأت منصة (شاهد) عرض مسلسل (آخر دور) للنجمة دينا الشربيني، وهو مسلسل قصير ينتمي لمسلسلات التشويق والإثارة  والغموض.

المسلسل إخراج حسين المنباوي، تأليف وسام صبري، بطولة دينا الشربيني ، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، أحمد بدير، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم الخشت.

كلمات دالة:دينا الشربيني

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...