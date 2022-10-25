هكذا روجت دينا الشربيني لـ(آخر دور)...أحدث مسلسلاتها

روجت الفنانة دينا الشربيني لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان (آخر دور)، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام). وطرحت الفنانة دينا الشربيني البوستر الدعائي للمسلسل وعلقت عليه قائلةً:(قريبًا).

مسلسل (آخر دور) تدور أحداثه في إطار تشويقي مليء بالغموض، حيث يتم اتهام فتاة في جريمة قتل، ومع مرور الأحداث المحكمة تبرء ساحتها وتتوالى وتتشابك الأحداث في إطار من التشويق والاثارة.

مسلسل (آخر دور) يشارك في بطولته بجانب دينا الشربيني، كل من أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمي جمال، و مريم الخشت، تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.